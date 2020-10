Nachdem sich vier Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt haben, sind 41 Geflüchtete in einer Unterkunft in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unter Quarantäne gestellt worden. Wie die Stadt mitteilte, wurden die positiven Testergebnisse am Dienstag und Mittwoch bekannt. Die vier mit dem Coronavirus Infizierten wurden in eine andere Unterkunft gebracht. Die übrigen Bewohner sollen nun ebenfalls schnell getestet werden. In der Stadt sind außerdem mehrere Schulklassen in Quarantäne.