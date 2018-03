4000 Jahre Schwert: Landesmuseum Württemberg würdigt Waffe

Um keine andere Waffe ranken sich so viele Legenden: Das Landesmuseum Württemberg plant die deutschlandweit erste Ausstellung über 4000 Jahre Geschichte des Schwertes. Seit der Bronzezeit war es in allen Epochen ein wirkmächtiges und einprägsames Symbol, Attribut des Kriegers, Zeichen von Status und Macht, wie die Museumsleitung am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Obwohl es als Waffe im 16. Jahrhundert ausgedient hatte, habe das Schwert bis heute eine besondere Faszination: in Rollenspielen oder als Laserschwert in „Star Wars“ im Kampf Gut gegen Böse. Das Landesmuseum hat mehrere tausend Schwerter im Depot, rund 250 davon sowie Leihgaben werden in der Ausstellung „Faszination Schwert“ ab 13. Oktober gezeigt.

