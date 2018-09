400 000 Euro Schaden nach Brand in Tübinger Mehrfamilienhaus

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Tübingen ist ein Schaden von etwa 400 000 Euro entstanden. Die Bewohner hätten sich in der Nacht zum Dienstag selbst in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei in Reutlingen mit. Ein 59-Jähriger sei durch den Rauch leicht verletzt worden. Zeugen hatten demnach den Notruf gewählt und gemeldet, dass aus den Fenstern des Hauses Flammen und dichter Qualm dringen. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit elf Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst sei mit 20 Kräften im Einsatz gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar. Experten der Polizei sollen das Gebäude im Laufe des Tages untersuchen.

Mitteilung der Polizei