Beim Brand eines Mais-Silos in Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden von rund 400 000 Euro entstanden. Das Feuer war am Dienstagmittag ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In dem Silo waren etwa 50 Tonnen Mais gelagert. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Erstmeldung

Zweitmeldung

Dritte Mitteilung der Polizei