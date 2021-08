40-Jähriger stürzt wegen eines Herzinfarkts vom Rad

Wegen eines Herzinfarkts ist ein 40-Jähriger in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) von seinem Fahrrad gestürzt. Ersthelfer verständigten den Rettungsdienst, wie die Polizei am Montag berichtete. Durch den Notarzt sei vor Ort im Stadtteil Rockenau ein Herz-Kreislauf-Stillstand bei dem Mann festgestellt worden. Es seien sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet worden. Nach dem Vorfall am Samstag wurde der Radfahrer zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210823-99-937033/2

