40-Jähriger will sich Polizeikontrolle entziehen: Festnahme

Ein 40-Jähriger soll in Mannheim mit Drogen gehandelt und zwei Polizisten mit seinem Auto mitgeschleift haben - deswegen sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft. Er wurde bereits am Mittwoch kontrolliert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann war ohne Führerschein unterwegs.

Als die Beamten einen im Fußraum abgestellten Rucksack anschauen wollten, sprang er in seinen Wagen und versuchte die Tür zu verriegeln. Außerdem fuhr er los. Dabei wurden die Polizisten durch die geöffneten Türen rund 15 Meter rückwärts mitgeschleift. Dann gelang es ihnen, den Schlüssel abzuziehen. Gegen die anschließende Festnahme wehrte sich der Mann heftig. Bei der Durchsuchung des Rucksacks und des Autos wurden 380 Gramm Marihuana gefunden.

