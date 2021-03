39-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall auf der A6

Bei einem Auffahrunfall auf der A6 nahe Heilbronn ist der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Der 39-Jährige war am Mittwochnachmittag auf einen stark abbremsenden Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Nürnberg zeitweise gesperrt.

