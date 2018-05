Nach seinem Ausbruch aus einer Psychiatrie in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 39-Jähriger gefasst worden. Nach Angaben der Polizei wurde er in der Nacht zum Dienstag im rund 25 Kilometer entfernten Ladenburg festgenommen. Die Ermittler waren ihm einem Sprecher zufolge auf die Spur gekommen, weil er Kontakt mit einer Bekannten aufgenommen hatte. Der Mann war nach einem Eigentumsdelikt in der geschlossenen Station der forensischen Klinik untergebracht worden. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte er ein Oberlichtfenster aufgebrochen und war über das Dach entkommen. Eine Gefahr ging nach Einschätzung der Klinik, dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN), von ihm aber nicht aus.

