38 Objekte bei Razzia gegen Reichsbürger durchsucht

Bei einer der größten Razzien gegen eine mutmaßlich terroristische Vereinigung der letzten Jahre sind in Baden-Württemberg nach dpa-Informationen insgesamt 38 Objekte durchsucht worden. Zudem wurden bei der Aktion am frühen Mittwoch nach Angaben der Bundesanwaltschaft bundesweit zahlreiche Menschen festgenommen, darunter auch im Südwesten. Baden-Württemberg sei ein Schwerpunkt der Durchsuchungen gegen mutmaßliche Reichsbürger gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Insgesamt wurden in Deutschland 25 Männer und Frauen festgenommen. Mehr als 130 Objekte wurden bundesweit durchsucht. In Baden-Württemberg habe es Durchsuchungen in rund 15 Stadt- und Landkreisen gegeben, über die Einsatzorte ist bislang kaum etwas bekannt.

Reichsbürger sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Sie weigern sich oft, Steuern zu zahlen. Oft stehen sie im Konflikt mit Behörden. Der Verfassungsschutz rechnet der baden-württembergischen Szene rund 3800 Anhänger zu.

© dpa-infocom, dpa:221207-99-813151/4