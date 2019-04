365 Euro für ein Jahr Bus und Bahn: So will Bayern den öffentlichen Nahverkehr stärken

Vielleicht noch in diesem Jahr, spätestens aber 2020, soll es in Bayern einen Einstieg in das Konzept eines 365-Euro-Nahverkehrstickets geben. Das Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) soll zunächst Schülern und Auszubildenden zugänglich gemacht werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einem Spitzengespräch mit kommunalen Spitzenverbänden am Montag in München.

Zwei Drittel der zusätzlichen Kosten davon will der Freistaat übernehmen. Mit den dabei anfallenden Erfahrungen wolle man dann mit den Nahverkehrsverbünden über die Einführung ähnlicher Jahresticketangebote oder ähnlicher womöglich passenderer Konzepte für andere Bevölkerungsgruppen verhandeln.

Das Ziel: weniger Autopendler

In einer gemeinsamen Erklärung der Staatsregierung mit den Spitzenverbänden der Städte, Landkreise und Gemeinden heißt es, man wolle ein 365-Euro-Jahresticket „zunächst in einem Verkehrsverbund (Pilotregion Jugendticket) erproben“. Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) kündigte die umgehende Einsetzung eines „Zukunftsrats ÖPNV“ an, der ihn bei der Entwicklung eines zukunftsgerichteten ÖPNV beraten soll.

Die Bürger erwarteten vor dem Hintergrund von Verkehrsinfarkt und Klimaschutz mehr ÖPNV von der Politik, sagte Söder. Fahrverbote seien die falsche, ein besserer ÖPNV die richtige Antwort auf die Herausforderungen. Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly begrüßte als Vertreter des Städtetags die Bereitschaft des Freistaats, in die Betriebskostenfinanzierung des Nahverkehrs einzusteigen. Wenn derzeit fast 90 Prozent der Pendler allein im Auto unterwegs seien, dann „kann und darf das in Zukunft nicht mehr sein“, so der SPD-Kommunalpolitiker. Gemeinsam mit Söder forderte Maly eine zuverlässige stetige ÖPNV-Mitfinanzierung des Bundes. Wenn der Bund sich engagiere, müsse dies „langfristig und verlässlich“ sein, sagte Söder. Auf "Huschhusch-Programme" sollte verzichtet werden.

In einem ersten Schritt, so Söder, wolle die Staatsregierung „Tarifstabilität“ sichern und so verhindern, dass die Ticketpreise weiter steigen. Aus Mitteln des Freistaats sind München dafür bereits zusätzlich 35 Millionen Euro zugesagt worden. Weitere 13 Millionen sollen für den Nürnberger Tarifverbund zur Verfügung gestellt werden, vier für den Augsburger, drei für den Würzburger, zwei für Regensburg und eine für den ÖPNV in Ingolstadt.

„Sehr wichtig" sei bei der Weiterentwicklung des ÖPNV das „Gleichgewicht von Stadt und Land“, sagte Söder. Der Präsident des Landkreistags Christian Bernreiter (CSU) machte auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aufmerksam. Während in den Ballungsräumen die Taktung verstärkt werden müsse, um Überlastungen entgegenzuwirken, müssten auf dem Land vielfach erst einmal Verbindungen eingerichtet werden. Die dann vorhandenen Busse zu füllen, sei dann die „große Aufgabe“, sagte Josef Steigenberger (Freie Wähler), Bürgermeister der Gemeinde Bernried am Starnberger See und Präsidiumsmitglied des Bayerischen Gemeindetags.

In der von Staatsregierung und Spitzenverbänden verabschiedeten „gemeinsamen Erklärung“ sagt der Freistaat zu, auch „bedarfsorientierte Bedienformen“ wie Anrufsammeltaxis und Bürgerbusse zu fördern. Verkehrssysteme wie Seilbahnen, Magnetschwebebahnen und autonome Busse wolle man „begleiten“. Im Laufe des Jahres will die Staatsregierung mit dem Bund die leidige Problematik der unterschiedlichen Bahnsteighöhen lösen. Mit interessierten Landkreisen und Städten soll ein Netz von „landesbedeutsamen Expressbusverbindungen“ aufgebaut werden, die die Lücken im Schienennetz schließen.

Opposition fordert mehr Einsatz

Der verkehrspolitische Sprecher der Landtags-Grünen Markus Büchler nannte die Ergebnisse des Mobilitätsgipfels „unzureichend“. Insbesondere in den ländlichen Räumen sei es die wichtigste Aufgabe der Söder-Regierung, ein verlässliches Angebot zu schaffen „mit einer Mobilitätsgarantie für alle Bürgerinnen und Bürger, die ein stündliches ÖPNV-Angebot werktags von fünf Uhr früh bis Mitternacht sicherstellt“. Die Ausweitung der ÖPNV-Zuschüsse auf Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg und Ingolstadt findet Büchler „folgerichtig. Wir brauchen darüber hinaus aber auch einen Investitions- und Innovationsschub bei Busangeboten, in Schieneninfrastruktur und Schienenfahrzeuge.“ Deshalb sei es unabdingbar, den Straßenneubau zurückzufahren und freiwerdende Mittel in ökologische Verkehrsangebote zu investieren.

Es sei zu begrüßen, dass die CSU das Thema ÖPNV „endlich“ anerkannt habe, kommentierte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD im Landtag Inge Aures. Söder lenke aber von seiner Verantwortung ab, wenn er den Schwarzen Peter für den Ausbau des ÖPNV hauptsächlich nach Berlin schiebe. Arme Kommunen würden überfordert, wenn sie ein Drittel der Finanzierung für das 365-Euro-Ticket aufbringen müssten, sagte die ehemalige Kulmbacher Oberbürgermeisterin. Im Juni plant die SPD-Landtagsfraktion eine Expertenanhörung zum ÖPNV.