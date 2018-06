Ein 36-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Wagen in Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war er in einer Linkskurve zu weit nach rechts gekommen und in den Grünstreifen geraten. Beim Gegenlenken übersteuerte er demnach offenbar, so dass sein Auto über die Fahrbahn hinweg in den Graben schleuderte und sich dort überschlug. Dabei verletzte sich der Mann tödlich. Er war vermutlich nicht angeschnallt.

Mitteilung