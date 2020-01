Eine 36-Jährige ist beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lastwagen und einem Wohnmobil auf der Autobahn 96 bei Kißlegg (Kreis Ravensburg) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam sie am Mittwochabend am Ende einer Kurve aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Daraufhin geriet der Wagen der Frau ins Schleudern und wurde frontal von einem Wohnmobil auf der linken Spur erfasst. In der Folge krachte sie auf der rechten Spur mit dem Lastwagen zusammen.

Der 41 Jahre alte Wohnmobilfahrer sowie der Fahrer des Sattelzugs blieben der Polizei zufolge unverletzt. Die Fahrerin kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

PM Polizei