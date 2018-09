Ein 35-Jähriger ist in March (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann am Sonntag seinen eigenen Pkw an einer Landstraße abgestellt und wollte aus bislang ungeklärten Gründen die Straße überqueren. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin sah den Mann zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der 35-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Mitteilung der Polizei