Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Ellwangen (Ostalbkreis) tödlich verunglückt. Der Mann sei am Sonntagabend nach rechts von der Straße abgekommen, in einen Graben geraten und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei in Aalen mit. Der 35-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

Mitteilung der Polizei