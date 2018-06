Pferdenarren schauen den Tieren prüfend in die Mäuler: 331 Jahre nach dem ersten Pferdemarkt in Leonberg (Kreis Böblingen) sind am Dienstag wieder zahlreiche Arbeits- und Reitpferde verkauft worden. Die Tiere seien je nach Rasse für 450 bis 5000 Euro verkauft worden, sagte Pferdehändler Adelbert Hagel aus Ehingen (Alb-Donau-Kreis) am Dienstag. Rund 100 Tiere standen zur Wahl.

Zu dem Pferdemarktdienstag erschienen laut Polizei rund 35 000 Besucher. An diesem Tag finden alljährlich auch die Stutenprämierung sowie verschiedene Gespannwettbewerbe statt. „Hier gibt es einen der besten Pferdemärkte in Baden-Württemberg“, sagte Hagel. Seit 40 Jahren verkauft der 57-Jährige in Leonberg seine Tiere und will auch im nächsten Jahr wieder dabei sein.

Webseite Leonberger Pferdemarkt