34-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall auf A 8 bei Pforzheim

Der 34 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 8 am Montag bei Pforzheim tödlich verunglückt. Er fuhr nach Angaben der Polizei an einem Stauende in Richtung Karlsruhe nahezu ungebremst auf einen Sattelzug auf. Nach ersten Ermittlungen war er vermutlich zu schnell unterwegs. Der 56-jährige Fahrer des Lasters erlitt leichte Verletzungen. Grund für den Stau sei ein vorhergehender Auffahrunfall gewesen, teilte die Polizei in Karlsruhe mit. Die Autobahn blieb für die Bergungsarbeiten rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung rund 40 000 Euro.

