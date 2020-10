33 Corona-Infizierte in Seniorenheim im Rhein-Neckar-Kreis

In einem Seniorenheim in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) haben sich 33 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Drei der Infizierten seien Mitarbeiter, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Bereits am Sonntag waren zwei Bewohner einer Station des Heims positiv getestet worden. Daraufhin habe es eine Flächentestung von Bewohnern und Mitarbeitern gegeben, so die Sprecherin.

Der betroffene Bereich des Hauses wurde unter Quarantäne gestellt. Es bestehen zudem ein Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot. Am Dienstag wurden weitere Mitarbeiter getestet, Ergebnisse dazu standen noch aus. In einer weiteren Flächentestung sollten am Donnerstag alle Bewohner und die Mitarbeitenden weiterer Wohnbereiche abgestrichen werden.

Zuletzt hatte es in mehreren Pflegeheimen in Baden-Württemberg eine große Zahl an Infektionen gegeben. Heime in Laichingen und Blaustein (beide Alb-Donau-Kreis) sowie in Mannheim hatten Infektionen gemeldet.

Mitteilung des Landkreises