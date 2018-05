31 Grad im Südwesten: Wetterdienst erwartet starke Gewitter

Blauer Himmel, viel Sonnenschein und einige Gewitter: Das Wetter im Südwesten bleibt sommerlich heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag Temperaturen von bis zu 31 Grad. Am Nachmittag könne es aber im Schwarzwald und auf der Westalb zu starken Gewittern kommen, teilte der DWD in Stuttgart mit. Örtlich seien Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter und Hagel mit Körnern von bis zu zwei Zentimetern Durchmesser möglich.

Den Angaben zufolge dürften in der Nacht zum Sonntag auch in Südbaden einzelne starke Gewitter aufziehen. Am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche bewegen sich die Höchstwerte zwischen 22 Grad im Bergland und 31 Grad am Oberrhein. Das Risiko für Schauer und starke Gewitter bleibt demnach hoch.

Deutscher Wetterdienst

