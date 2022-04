300.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Lauchheim

Ein Schaden von rund 300.000 Euro ist bei einem Wohnhausbrand in Lauchheim (Ostalbkreis) entstanden. Ein 26-Jähriger bemerkte das Feuer am frühen Donnerstagmorgen und sah einen Menschen am Fenster des Hauses stehen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin öffnete er das Fenster und rettete den 86-Jährigen aus dem brennenden Gebäude. Der Ersthelfer verletzte sich bei der Hilfsaktion leicht. Beim Eintreffen der Feuerwahr hatten die Flammen schon das Nebengebäude erfasst. Nach fünf Stunden waren die etwa 60 Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen noch dabei, den Vollbrand einzudämmen. Die Ursache des Feuers war zunächst noch unklar.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220421-99-986245/2