Bei einem Wohnhausbrand in Hohentengen am Hochrhein (Landkreis Waldshut) ist ein Schaden von etwa 300 000 Euro entstanden. Weil schnell ausbreitende Flammen und Einsturzgefahr die Feuerwehr an den Löscharbeiten hinderten, brannte das Mehrfamilienhaus komplett aus, wie die Freiburger Polizei am Sonntag mitteilte. Die fünf Personen, die sich beim Ausbruch des Feuers am Samstagabend in dem Haus befanden, konnten das Gebäude selbstständig verlassen, vier von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine in Brand geratene Pfanne mit Öl Ursache für das Feuer.

Mitteilung der Polizei