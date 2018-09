Im Fall der getöteten 84-Jährigen in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Verdächtigen wegen des Verdachts des Mordes gefasst. Gegen den 30-Jährigen erging am Samstag Haftbefehl des Amtsgerichts Stuttgart, wie eine Sprecherin der Polizei in Reutlingen sagte. Die Seniorin war am Dienstag tot in ihrer Wohnung gefunden worden.

Der mutmaßliche Täter habe die Tötung zwar bestritten, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Am Tatort seien aber DNA-Spuren gefunden worden, die ihm hätten zugeordnet werden können. Die Polizei vermutet, dass der Mann aus Geldnot handelte.

