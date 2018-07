Ein Mann ist beim Schwimmen in einem Baggersee im Bruchsaler Stadtteil Untergrombach (Kreis Karlsruhe) ertrunken. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 30-Jährige vermutlich betrunken, als er am frühen Sonntagabend mit seiner Luftmatratze zum Baden in den See stieg. Familienangehörige entdecken ihn später leblos im Wasser treibend. Rettungstaucher bargen den Mann. Den Aussagen seiner Familie zufolge konnte er nur sehr schlecht schwimmen.

Pressemitteilung Polizei