Fast 30 000 Menschen haben am Wochenende verschiedene Schlösser in Baden-Württemberg kostenlos besichtigt. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Montag mitteilte, war der Andrang in den Schlössern von Schwetzingen und Ludwigsburg mit jeweils etwa 10 000 Gästen am stärksten. Neben diesen beiden Schlössern waren sieben weitere Monumente im Südwesten kostenlos für Besucher geöffnet.

Unter dem Titel „Stürmt eure Schlösser!“ erinnerten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg an das Ende der Monarchie in Deutschland und die Ausrufung der Weimarer Republik vor hundert Jahren. In der jungen Republik wurden die ehemaligen Residenzen und ihre Gärten zum größten Teil in Museen umgestaltet.

Infos zum Aktionstag