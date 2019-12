Eintracht Braunschweig bleibt unter Trainer Marco Antwerpen weiter ungeschlagen und ist in der 3. Fußball-Liga auf den Aufstiegs-Relegationsplatz vorgerückt. Die Niedersachsen trennten sich am Sonntag auswärts 0:0 von Waldhof Mannheim und haben nach 18 Spielen 32 Punkte. In einer Partie, in der Mannheim vor allem in der Schlussphase näher am Sieg war, traf Eintracht-Offensivmann Martin Kobylanski schon früh spektakulär aus großer Distanz per Freistoß. Das Tor zählte jedoch nicht, weil der Ball noch nicht freigegeben war.

Aus den drei Spielen unter Antwerpen hat Braunschweig nun sieben Punkte geholt. Am kommenden Samstag trifft die Eintracht im Niedersachsen-Duell auf den SV Meppen.

