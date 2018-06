Pforzheim (dpa/lsw) - Der Fahrer eines Kleintraktors ist am Freitag bei einem Unfall in Pforzheim ums Leben gekommen. Der 29-Jährige wollte von einer Straße nach links in eine Einfahrt einbiegen und übersah einen entgegenkommenden Lastwagen mit Anhänger. Dessen 48 Jahre alter Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

