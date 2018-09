28-Jähriger von sechs Unbekannten krankenhausreif geprügelt

Stuttgart dpa/lsw) - Ein 28 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart von etwa sechs Männern geschlagen und schwer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei griffen die Unbekannten den 28-Jährigen unvermittelt an, schlugen ihn zu Boden und traten mit den Füßen auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Schläger. Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden.

