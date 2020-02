Bei einer Messerattacke in Karlsruhe ist ein 28 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als Ursache der Tat, die sich in der Nacht zum Sonntag ereignete, sehen die Ermittler einen Beziehungsstreit. Als Tatverdächtiger gelte ein 37 Jahre alter Mann. Dieser sei nach dem Angriff geflüchtet, von ihm fehle bislang jede Spur. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler auf Nachfrage nicht.

Pressemitteilung