Nach einem Frontalzusammenprall mit einem Auto und einem 28 Jahre alter Fahrradfahrer in Sulzburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sucht die Polizei nach Zeugen. Gesucht wird ein Traktorfahrer, der wohl das beteiligte Auto vor dem Unfall sah, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Zusammenstoß ereignete sich bereits am 19. Juni. Beide seien auf einem Feldweg zwischen Sulzburg und Ballrechten-Dottingen unterwegs gewesen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle.

