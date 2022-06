28 Apfelbäume sind in Mannheim von Unbekannten gestohlen worden. Die Pflanzen waren anlässlich einer Veranstaltung aufgestellt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die jungen Bäume haben einen Wert von über 1000 Euro. Auch zwei Rebstöcke wurden bei der Veranstaltung am Wochenende gestohlen. Die Polizei suchte zunächst nach Zeugen.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220622-99-755366/2