Vor dem geplanten Mitgliedervotum über eine Neuauflage der großen Koalition sind in die SPD Baden-Württemberg 2723 neue Mitglieder eingetreten. Damit können im Südwesten 37 828 Sozialdemokraten über den geplanten Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen - ein Zuwachs von rund acht Prozent seit Neujahr.

Das teilte die Partei am Dienstagabend mit. „Das ist einfach großartig. Es zeigt, dass die SPD die Mitglieder- und Mitmachpartei in Deutschland ist“, erklärte Generalsekretärin Luisa Boos laut Mitteilung. „Ob für oder gegen die GroKo - jedes Mitglied, das für die SPD Verantwortung übernehmen will, ist uns herzlich willkommen.“

Wer bis Dienstag 18.00 Uhr von einem SPD-Ortsverein aufgenommen und in die Mitgliederdatei eingetragen wurde, kann beim SPD-Mitgliederentscheid darüber abstimmen, ob die Partei erneut in eine GroKo mit CDU und CSU eintreten soll. Der Altersdurchschnitt bei den SPD-Neumitgliedern in Baden-Württemberg liegt bei Mitte 40, zwei Drittel sind über 35 und ein Drittel unter 35 Jahre alt.

Bundesweit kommen die Sozialdemokraten seit Neujahr auf 24 339 Neumitglieder.

