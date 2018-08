Aufmerksame Autofahrer haben es sicher längst bemerkt: An der Ampelanlage an der Kreuzung Ailinger/Ehlers-/Keplerstraße fehlt das kleine Kästchen zur Überwachung von Rotlichtverstößen, das dort über Jahrzehnte einen festen Platz hatte. Die Stadt hat es abbauen lassen – 20 Jahre, nachdem die Anlage letztmals in Betrieb war.

Möglicherweise hat das kleine Kästchen in den vergangenen Jahren ja den einen oder anderen Autofahrer davon abgehalten, bei Rot über die Kreuzung zu fahren.