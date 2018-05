27-Jähriger verletzt vier Menschen in Einkaufszentrum

Ein alkoholisierter 27 Jahre alter Mann ist in einem Einkaufszentrum in der Heidelberger Innenstadt ausgerastet und hat vier Menschen verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei in Mannheim am Freitag mitteilte, hatte der Mann zunächst eine Angestellte des Ladens belästigt. Als ein Mitarbeiter ihm daraufhin ein Hausverbot aussprach, schlug und trat der 27-Jährige auf diesen ein. Er und ein Kunde, der dem Mitarbeiter zu Hilfe kam, wurden verletzt.

Als die Polizei eintraf, ging der Mann mit einer vollen Weinflasche auf die Beamten los. Der Mann verletzte dabei zwei Polizisten. Sie konnten ihren Dienst nach dem Einsatz am Donnerstagabend aber fortsetzen. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray ließ sich der 27-Jährige bändigen und festnehmen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen den Mann.

Mitteilung der Polizei