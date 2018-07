Heilbronn (dpa/lsw) - Gleich sechs Überfälle auf Lebensmittelmärkte hat ein 27 Jahre alter Mann am Dienstag vor dem Heilbronner Landgericht gestanden. Nach Auskunft eines Gerichtssprechers räumte der Angeklagte beim Prozessauftakt ein, in der Zeit von April 2009 bis April 2010 fünf Geschäfte in den Regionen Schwäbisch Hall und Hohenlohe sowie ein Geschäft im bayerischen Collenberg beraubt zu haben. Maskiert und bewaffnet erbeutete der Täter mit jeweils einem Komplizen laut Anklage insgesamt rund 34 000 Euro. Die Namen seiner Helfer gab er nicht preis, teilte der Gerichtssprecher mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ließ der 27-Jährige die Mitarbeiterinnen der Lebensmittelmärkte gefesselt an den Tatorten zurück.