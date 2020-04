265 Millionen Euro Fördergeld für Städtebau-Projekte

Für Hunderte Städtebau-Projekte bekommen die Kommunen im Südwesten in diesem Jahr die Rekordsumme von 265 Millionen Euro von Land und Bund. „Die Mittel ermöglichen es den Städten und Gemeinden, die Wohn- und Aufenthaltsqualität in Ortskernen zu verbessern, Quartiere aufzuwerten, bestehende Zentren funktionsfähig zu halten oder zu revitalisieren und sich fit für die Zukunft zu machen“, erläuterte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch. Mit dem Geld könnten knapp 400 Maßnahmen gefördert werden. Schwerpunktmäßig gehe es um die Schaffung von Wohnraum, die Entwicklung der Zentren und den Klimaschutz.

Knapp 102 Millionen Euro kommen vom Bund, die übrigen gut 163 Millionen vom Land. Die Kommunen hätten auch noch sehr viel mehr Geld gebrauchen können. Den Angaben zufolge hatten Anträge mit dem dreieinhalbfachen Volumen vorgelegen.

Mitteilung inkl. Liste der bewilligten Projekte