Ein 26-Jähriger ist bei einem Unfall in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) tödlich verletzt worden. Laut Polizei vom Sonntag soll der Mann in der Nacht in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Daraufhin prallte der Wagen gegen mehrere Bäume. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

