Ein 26 Jahre alter Mann hat in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) zwei Polizisten so verletzt, dass beide ihren Dienst zunächst nicht fortsetzen konnten. Die Beamtin und ihr Streifenpartner seien getreten und auch bespuckt worden, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Bei der Attacke am Dienstagabend habe der aggressive 26-Jährige dem Polizisten einen Tritt ins Gesicht verpasst. Seine Kollegin erlitt Prellungen an beiden Knien.

Der Mann war aufgefallen, weil er auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes vor aller Augen ungeniert urinierte. Mitarbeiter riefen daraufhin die Polizei. Den Angaben zufolge stand er offenbar unter Drogen und war betrunken.

Pressemitteilung Polizei