Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen junger Männer ist in Mannheim ein 26-jähriger Beteiligter niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach einem zweiten Verletzten suchte die Polizei am Montag nach eigenen Angaben noch. Gegen einen Verdächtigen erließen die Behörden Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags. Den Ermittlungen zufolge war es in einem Lokal im Zentrum der nordbadischen Stadt am späten Freitagabend zu der Auseinandersetzung gekommen. Die genauen Umstände waren unklar. Allerdings seien mehrere Tatbeteiligte mittlerweile bekannt, hieß es. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

