250-Kilogramm schwere Statue gestohlen

Eine 250 Kilogramm schwere Statue ist von Unbekannten in Heidelberg gestohlen worden. Die in Beton eingelassene Statue wurde mit einer nicht bekannten Maschine aus dem Fundament gebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die herzförmige Statue bestand aus einer Weinrebe, einer Bank und einer Metallkonstruktion einer Weinkelter und stand auf einem Feldweg im Stadtteil Rohrbach. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Die Polizei suchte nach Zeugen.

Mitteilung der Polizei

