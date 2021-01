Ein Feuer in einem Gebäudekomplex in Kehl (Ortenaukreis) hat einen Schaden von rund 250 000 Euro verursacht. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge war der Brand am Donnerstagabend auf dem Balkon einer Wohnung des Gebäudekomplexes ausgebrochen, die Flammen hatten auf den Dachstuhl übergegriffen. Einige Wohnungen waren danach unbewohnbar. Die Betroffenen kamen teils in einer Diakonie, teils bei Angehörigen unter.

