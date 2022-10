25 Jahre Elchtest: Ein Auto namens Purzel

70, 80 Kilometer pro Stunde: Marzell Villing, 30, Entwicklungsingenieur bei Mercedes, beschleunigt an diesem sonnigen Herbsttag sein Auto und setzt dann ungebremst zum Spurwechsel an: nach links, vorbei an Signalhütchen. Es folgt eine kurze Geradeausstrecke. Und dann ein Spurwechsel nach rechts. Alle Signalhütchen bleiben stehen, das Auto auch: „Elchtest bestanden!“ Hier, auf den weiten Flächen des Prüf- und Technologiezentrums Süd der Mercedes-Benz AG in Immendingen (Landkreis Tuttlingen), arbeitet Villing mit 250 Kollegen an der Entwicklung der Fahrzeuge mit dem Stern. Eines ihr Ziele: Ein Desaster wie den misslungenen Elchtest, der den Stuttgarter Autokonzern vor 25 Jahren völlig unvorbereitet traf, soll sich nicht wiederholen.

Villing zeigt an diesem Tag mit seinen Kollegen Nils Koch und Stefan Behrendt, dass die modernen Fahrzeuge nicht nur den Elchtest bestehen. Auch demonstriert das Ingenieurteam, wie sich ein Auto verhält, wenn beispielsweise auf dem linken Fahrbahnrand nasses Laub liegt, der rechte Fahrbahnrand aber trocken ist. Und plötzlich taucht ein Hindernis auf: Bei einer Vollbremsung bleibt das Auto in der Spur. Dann der Vergleich: Bei der nächsten Runde wird das Elektronische Stabilitätsprogramm ESP, das das Fahrzeug in der Spur hält, ausgeschaltet: „Der normale Autofahrer kann das ESP natürlich nicht abschalten“, erklärt Villing, „im Testwagen aber wollen wir zeigen, was das ESP leistet.“ Die Demonstration gelingt: Beim Elchtest fliegen die Signalhütchen reihenweise über die Teststrecke, beim nächsten Versuch auf der nassen Fahrbahn hat der Fahrer Mühe, den ausbrechenden Wagen in der Spur zu halten. Hat ein Testfahrer Angst, dass sich ein Auto überschlägt? In Immendingen ist Entwicklungsingenieur Marzell Villing seit 2018 tätig und weiß: „Wenn wir nicht selbst davon überzeugt wären, dass unsere Autos sicher sind, würden wir nicht einsteigen.

Ein Unfall ruiniert den guten Ruf

Rückblick. Den Herbst 1997 stellt sich die Führungsmannschaft der damaligen Daimler-Benz AG in den schönsten Farben vor: Auf der Automesse in Tokio soll erstmals der neue Maybach, das Flaggschiff des Konzerns der Öffentlichkeit präsentiert werden. Gleichzeitig wird der „Baby Benz“, die ebenfalls brandneue A-Klasse, am unteren Ende der Modellpalette angesiedelt, im Markt eingeführt. Der Konzern will in die sogenannte Kompaktklasse vorstoßen und junge Käufer gewinnen. Dort sind VW Golf, Renault Megane und Opel Astra zu finden, bisher aber keine Autos mit dem Stern auf dem Kühler. Von dem rundlichen Kompakten sind bereits erste Fahrzeuge ausgeliefert worden.

Die Stuttgarter Autobauer setzen darauf, dass ihr neues Modell in Schweden zum „Auto des Jahres“ gekürt wird. Testfahrer prüfen ab Mitte Oktober verschiedene Fahrzeuge für die schwedische Zeitschrift „Teknikens Värld“ (Technik-Welt). Ein Teil der Prüfungen: abruptes Hin- und Herlenken um ein paar bunte Gummihütchen – als würde man einem Elch auf der Straße ausweichen. Doch dann ist innerhalb weniger Minuten alles hin – der Newcomer ebenso wie der gute Ruf. Der völlig unspektakuläre Ausweichtest, erst nach links, dann nach rechts, gerade mal bei Tempo 60, voll beladen, endet in einem Desaster. Nach wenigen Lenkbewegungen reißt die Mercedes A-Klasse aus, balanciert gefährlich auf zwei Rädern – kippt – und bleibt schließlich liegen, auf dem Dach. Die Teststrecke – voller Glassplitter, die Karosserie zerbeult. Die drei Insassen kommen mit Schnittwunden und dem Schrecken davon.

Daimler steht für Sicherheit und Qualität

Autoexperte Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen, erinnert sich an den Elchtest: „Das war ein Hieb, mit dem hatte damals niemand gerechnet.“ Der Imageschaden sei „schon enorm“ gewesen. „Mercedes ist in seinen Grundwerten erschüttert worden“, sagt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer, der bis 2020 Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen lehrte. „Das war ein Erdbeben.“ Mercedes habe damals für Sicherheit und Qualität gestanden. Mit dem Elchtest sei die Sicherheit über Nacht zerbrochen. Die Schadenfreude ist groß. Kostprobe gefällig? Ein Witz von damals: Treffen sich zwei A-Klasse-Fahrer, sagt der eine zum anderen: Gehen wir einen kippen?

„Ich war damals genau seit sechs Tagen bei der Daimler-Benz AG, als die Bilder der unkontrolliert taumelnden A-Klasse um die Welt gingen“ erinnert sich Christoph Böhm heute, „das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel.“ Millionen Testkilometer hatten die Fahrzeuge der A-Klasse während der Entwicklungsphase absolviert, einen vergleichbaren Unfall hatte es nicht gegeben. Böhm, promovierter Maschinenbauer, leitet mittlerweile die Entwicklung der Bremsregelsysteme bei Mercedes, und weiß: „Der Elchtest war der Startschuss für die schnelle und breite Serieneinführung des Elektronischen Stabilitätsprogramms ESP in allen Baureihen.“

Produktionsstopp als Konsequenz

Doch zuvor reagieren die Autobosse reflexhaft: Sie wollen das Desaster herunterspielen. Das sei ein „Extremtest“ gewesen mit wenig realistischen Lenkbewegungen, heißt es damals aus der Daimler-Pressestelle: „Normalerweise wird niemand so lenken können.“ Willi Diez, Autoprofessor aus Nürtingen, erinnert sich an die erste Reaktion: „Daimler wollte sich wegducken – die dachten, die Lage werde sich schon beruhigen.“ Doch die offensichtliche Schwäche des inzwischen auch „Purzel“" genannten Wagens lässt sich beim besten Willen nicht kleinreden. Binnen kurzer Zeit habe man diese Haltung dann aber aufgegeben, so Diez. „Danach hat Daimler das einzig Richtige gemacht: Die Produktion wurde gestoppt.“

Die Daimler-Spitze, zu denen auch der spätere Konzernchef Dieter Zetsche als damaliger Vertriebsvorstand gehörte, muss handeln und den Ruf Daimlers als Garanten für hohe Qualität und Solidität retten, um Vertrauen zurückzugewinnen. Sie entscheidet sich für die Aufrüstung der A-Klasse. Das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) wird Februar 1998 serienmäßig eingebaut, für 100 Millionen Mark pro Jahr. Diese von Bosch entwickelte Schleuderschutz-Technik verhindert, dass Autos aus der Fahrspur ausbrechen – oder eben umkippen. Sie war erst 1995 auf den Markt gekommen. Bereits ausgelieferte Fahrzeuge, immerhin 18 000 Autos, werden für die Kunden kostenfrei nachgerüstet. Technische Änderungen folgen: Der hohe Schwerpunkt des Fahrzeugs wird abgesenkt. „Purzel“ bekommt neben dem ESP härtere Reifen, andere Federn.

Kronzeuge Niki Lauda

Doch nun muss die Fachwelt davon überzeugt werden, dass die A-Klasse keine Purzelbäume mehr schlägt. Daimler lässt fünf Motorjournalisten aus Schweden und Deutschland einfliegen. Als „Kronzeuge“ für die verbesserte und nun kippsichere A-Klasse wird der dreimalige Formel 1-Weltmeister Niki Lauda gewonnen: Nahe der spanischen Stadt Barcelona quälen die Fachleute den Wagen, der mit modifizierter Fahrwerkstechnik und der Fahrdynamikregelung ESP ausgerüstet ist. Die Fahrer absolvieren den Elchtest und den sogenannten ISO-Slalom mit 18 Metern Pylonenabstand. Robert Collin, der im Oktober den Wagen hatte kippen lassen, sagt laut Daimler: „Die A-Klasse hat den Elchtest gut bestanden. Der Unterschied gegenüber der früheren Fahrwerksabstimmung ist deutlich, auch der Komfort hat mich beeindruckt.“ Lauda sagt, das Fahrzeug sei nun ein „absolut narrensicheres Auto“.

Der Siegeszug des Elektronischen Stabilitätsprogramms beginnt, wie Bremsregelsystem-Entwickler Böhm weiß: „ESP war bis dato nur in die Coupés der S-Klasse eingebaut worden.“ Dabei konnte es nicht bleiben: Was die A-Klasse hatte, das mussten die teureren Modelle ja auch bieten. Böhm: „Mit Einführung des ESP bei der A-Klasse wurde die Technik sukzessive bei allen Modellen zum Serienstandard.“ Innerhalb von etwa zwei Jahren werden alle Mercedes-Baureihen serienmäßig mit ESP ausgerüstet. Für ESP war das der „Durchbruch“, teilt ein Bosch-Sprecher mit. Bis Ende des Jahres werde Bosch rund 300 Millionen ESP-Systeme ausgeliefert haben.

ESP für alle Autos

Dies wiederum setzt den Wettbewerb unter Druck. ESP erobert bald hohe Marktanteile. Hiermit habe man die Branche so stark geprägt, dass in der EU seit 2011 alle neu zugelassenen Pkw-Modelle mit ESP ausgestattet seien, ist sich Böhm sicher: „Der Elchtest wurde ein Treiber zu mehr aktiver Sicherheit und ist heute ein fester Bestandteil bei Fahrzeugtests.“ Mittlerweile haben Untersuchungen den Sicherheitsgewinn nachgewiesen. Hochrechnungen gehen von einer möglichen Senkung der Zahl der im Straßenverkehr Getöteten von etwa 20 bis 25 Prozent aus, wenn ESP in allen Fahrzeugen verbaut wäre. So verdanken dieser Technik mittlerweile mehrere tausend Menschen ihr Leben, sagen die Entwickler.

Zurück ins Prüf- und Technologiezentrum. Während auf den Teststrecken weitere Autos ihre Kreise ziehen, berichtet Böhm: „In den 25 Jahren seit dem Elchtest haben Bremsregelsysteme rasante Entwicklungsschritte gemacht.“ Bei Mercedes zählen sie mehr als 100 Fahrzeugfunktionen auf: Das reicht vom integrierten Regler der Bremse und der aktiven Hinterachslenkung über Offroad-Funktionen, Rekuperation bei Elektroantrieben, Berganfahrassistenten und Anhängerstabilisierung bis zur Unterstützung des automatisierten Fahrens und zahlreicher Assistenzsysteme. Wenn beispielsweise ein Kind plötzlich auf die Straße rennt, reagieren alle System gemeinsam: Kameras, Sensoren und ESP bringen das Auto sicher zum Stillstand: Und vor allem rechtzeitig, wie sich an diesem Herbsttag zeigt.

Erfahrungen muss man erfahren

Doch sind für diese Technologien immer noch Testfahrten wie bei jenem Elchtest nötig? Kann man in Zeiten rasanter Digitalisierung nicht die meisten Situationen, die sich im Straßenverkehr ergeben, am Computer simulieren? In Immendingen widerspricht Entwicklungsingenieur Marzell Villing: „Ich bin zu 70 Prozent meiner Arbeitszeit im Büro, zu 30 Prozent im Fahrzeug.“ Die Erfahrungen auf der Teststrecke, ob in Immendingen oder auf zugefrorenen Seen in Schweden seien im Labor oder am Rechner nicht zu ersetzen. Und einer der Kollegen ergänzt: „Man muss Situationen im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, um Erfahrungen zu sammeln, und das geht nur im Fahrzeug.“

Übrigens: Das berühmte Fahrmanöver, das angeblich nachstellt, wie man einem Elch auf der Straße ausweichen würde, heißt in Schweden gar nicht Elchtest. Sondern Kindertest.