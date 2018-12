Bei einem Autounfall auf einer Landstraße bei Gutenzell-Hürbel (Kreis Biberach) sind vier junge Männer schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann und seine 20, 22 und 24 Jahre alten Mitfahrer seien bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen im Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste die Männer befreien. Alle vier wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der Hergang und die Ursache des Unfalls waren zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei