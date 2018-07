Heidelberg (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit seinem Wagen ist ein 24-jähriger Autofahrer in Heidelberg ums Leben gekommen. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit einem Beifahrer auf der Bundesstraße 535 unterwegs, teilte die Polizei mit. In einer Ausfahrt verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, der Wagen prallte seitlich gegen einen Baum. Der Beifahrer wurde beim Aufprall leicht verletzt. Der 24 Jahre alte Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto geschnitten werden. Er starb am Sonntagmittag im Krankenhaus infolge der beim Unfall erlittenen lebensgefährlichen Verletzungen.