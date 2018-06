Östringen (dpa/lsw) - Ein 23 Jahre alter Mann ist bei Arbeiten an einem Treppenschacht in einem Haus in Östringen (Kreis Karlsruhe) vom Dachgeschoss bis in den Keller gestürzt. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag verletzte sich der Arbeiter bei dem acht Meter tiefen Fall am Mittwoch lebensgefährlich am Kopf. Ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Beamten ermitteln noch, wie es zu dem Unfall kam.

Mitteilung der Polizei