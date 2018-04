Von Schwäbische Zeitung

Jedes Wochenende nehmen die „Spießgesellen“ in Friedrichshafen peinliche, kuriose oder unerträgliche Zustände in Friedrichshafen und am Bodensee aufs Korn. In diese Woche geht’s unter anderem - wie sollte es anders sein - ums Verkehrschaos.

Eigentlich wollten wir uns an dieser Stelle ja über das Landratsamt lustig machen – weil die Behörde in einer Mitteilung die Sperrung des Riedleparktunnels in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ankündigte und den Verkehr unter anderem über die Keplerstraße umleiten wollte – die ebenfalls ...