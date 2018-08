Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 23 Jahre alter Traktorfahrer bei Ludwigsburg aus dem Fahrerhaus geschleudert und schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Autofahrer habe am Freitagabend auf der Kreisstraße 1664 vier Autos und den Traktor überholen wollen, teilte die Polizei in Ludwigsburg mit. Als der Mann die vor ihm fahrenden Wagen überholt hatte, habe der Traktor aber bereits zum Linksabbiegen angesetzt. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich die Zugmaschine und blieb im Grünstreifen liegen. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei