Ein 24-Jähriger soll einen 23 Jahre alten Bekannten in Freudenstadt nach einem gemeinsamen Gaststättenbesuch mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Den Ermittlungen zufolge waren beide Männer in der Nacht zum Mittwoch alkoholisiert und gerieten in Streit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei soll der 24-Jährige seinen Begleiter mit einem Messer in den Oberbauch gestochen haben und dann geflüchtet sein.

Nach einer Notoperation war der 23-Jährige außer Lebensgefahr, hieß es. Wenige Stunden später fand die Polizei den mutmaßlichen Täter und nahm ihn fest. Seit Donnerstag sitzt der Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Laut einem Sprecher der Polizei ging es bei dem Streit um „private Angelegenheiten“, nähere Angaben wollte er zunächst nicht machen.

