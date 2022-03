22-Jähriger stiehlt Geldautomaten mit Gabelstapler

Mit einem Gabelstapler soll ein 22-Jähriger in Tübingen einen Geldautomaten gestohlen haben. Der Verdächtige habe demnach mit dem Stapler den freistehenden Geldautomaten einer Bank aus der Verankerung gerissen und sei damit davongefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen beobachteten dies und alarmierten die Beamten. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber führte in der Nacht zum Mittwoch schnell zum Erfolg. Die Beamten fanden den Mann auf dem Gelände einer Firma vor, bei der er angestellt war. Als die Beamten eintrafen, war der 22-Jährige gerade dabei, den Geldautomaten aufzuflexen. Daraufhin wurde der Mann festgenommen.

Mitteilung der Polizei

