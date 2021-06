22-Jähriger in Mannheim mit Messer verletzt

Ein 22-Jähriger ist nach einem Streit in Mannheim mit einem Messer verletzt worden. Der junge Mann hielt sich mit einer Freundin in der Nacht zum Samstag in der Innenstadt auf, als eine Gruppe mit mehreren Männern hinzukam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach einigen Provokationen kam es zu Handgreiflichkeiten, bei der der 22-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Zeugen kamen dem jungen Mann zur Hilfe, der in eine Klinik gebracht und operiert wurde. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde er schwer verletzt.

Die Gruppe flüchtete in Richtung Bahnhof. Einer der Männer soll eine blutende Wunde davongetragen haben. Die Beamten fahndeten mit mehr als zehn Streifenwagen nach der Gruppe, ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

