22-Jähriger bei Streit durch Messerstiche verletzt

Ein 22 Jahre alter Mann ist bei einem Streit im Zollernalbkreis mit Messerstichen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren vor einer Gaststätte in Albstadt in der Nacht zu Sonntag mehrere Menschen in Streit geraten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der Streit mündete demnach in eine körperliche Auseinandersetzung. Vor Ort trafen Polizisten auf den 22-Jährigen, der Stichverletzungen aufwies. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Ablauf und die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar.

Mitteilung der Polizei