22-Jähriger stürzt an Heiligabend mit Motorrad: Verletzt

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist an Heiligabend mit seiner Maschine in Freiburg gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Sonst sei niemand an dem Unfall auf der Bundesstraße 3 beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Sturz habe sich am Dienstag in einer langgezogenen Rechtskurve in Fahrtrichtung Freiburg ereignet. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße wurde den Angaben zufolge in Höhe Moswaldallee in beide Richtungen für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

